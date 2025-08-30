Abiturprüfung ebnet junger Erzgebirgerin den Weg in eine Philharmonie

Erstmals hat Anne Holtmann beim Abschlusskonzert des Augustusburger Musiksommers vor einem großen Publikum gespielt. Ein tolles Erlebnis, zu dem der Violinistin aus Drebach der Zufall verhalf.

Obwohl sie sich mit ihrer Geige nahezu blind versteht, war Anne Holtmann an diesem Tag aufgeregt. Kein Wunder, ging es für die junge Drebacherin doch mit dem Streichinstrument um ein gutes Ergebnis in ihrer Musik-Abiturprüfung. Doch rasch war die Nervosität wieder verflogen, folgte doch große Anerkennung direkt auf dem Fuß. Und zwar nicht nur...