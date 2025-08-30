Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Jungen Philharmonie Augustusburg fühlt sich Violinistin Anne Holtmann (Mitte) bestens aufgehoben.
In der Jungen Philharmonie Augustusburg fühlt sich Violinistin Anne Holtmann (Mitte) bestens aufgehoben. Bild: Andreas Bauer
In der Jungen Philharmonie Augustusburg fühlt sich Violinistin Anne Holtmann (Mitte) bestens aufgehoben.
In der Jungen Philharmonie Augustusburg fühlt sich Violinistin Anne Holtmann (Mitte) bestens aufgehoben. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Abiturprüfung ebnet junger Erzgebirgerin den Weg in eine Philharmonie
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals hat Anne Holtmann beim Abschlusskonzert des Augustusburger Musiksommers vor einem großen Publikum gespielt. Ein tolles Erlebnis, zu dem der Violinistin aus Drebach der Zufall verhalf.

Obwohl sie sich mit ihrer Geige nahezu blind versteht, war Anne Holtmann an diesem Tag aufgeregt. Kein Wunder, ging es für die junge Drebacherin doch mit dem Streichinstrument um ein gutes Ergebnis in ihrer Musik-Abiturprüfung. Doch rasch war die Nervosität wieder verflogen, folgte doch große Anerkennung direkt auf dem Fuß. Und zwar nicht nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
17.08.2025
4 min.
Vierjähriger Dirigent übernimmt die Junge Philharmonie Augustusburg
Der erst vierjährige Gustav Müller aus Amtsberg durfte am Sonntagnachmittag in der Augustusburger Stadtkirche den Taktstock schwingen.
Für einen jungen Besucher aus Amtsberg wurde der Abschluss des diesjährigen Musiksommers zu einem unvergesslichen Erlebnis. Beim Familienkonzert durfte er den Taktstock schwingen.
Andreas Bauer
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
15.08.2025
1 min.
Eile ist geboten: Karten für das Finale des Augustusburger Musiksommers sind sehr gefragt
Im Rahmen des Augustusburger Musiksommers 2025 wird Pascal Kaufmann an diesem Wochenende zum letzten Mal den Taktstock schwingen.
Mit drei Veranstaltungen geht die Konzertreihe an diesem Wochenende in der Stadtkirche zu Ende. Für zwei davon gibt es nur noch wenige Tickets.
Andreas Bauer
Mehr Artikel