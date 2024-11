Auto überschlägt sich bei Amtsberg mehrfach – Jugendlicher schwer verletzt

Ein 18-Jähriger hat am Samstag auf der Bundesstraße 174 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Amtsberg.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 174 in Höhe der Anschlussstelle Amtsberg ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt hat, verlor ein 18-jähriger Fahrer gegen 12.15 Uhr die Kontrolle über sein Auto der Marke VW. Er war demnach aus Richtung Marienberg nach Chemnitz unterwegs. Dabei kam er laut Polizeimitteilung aus nicht genannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Infolgedessen überschlug er sich mit seinem Pkw mehrfach. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. (hkat)