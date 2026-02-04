Babybegrüßung in Amtsberg: Die Kurve zeigt wieder nach oben

Zschopau
In Amtsberg wurden 2025 etwa doppelt so viele Babys geboren wie im Jahr zuvor. Sie und ihre Eltern wurden nun vom Bürgermeister eingeladen.
Socken und Kita-Gutscheine gab es am Mittwoch für jene jungen Amtsberger, die 2025 geboren wurden. Für die traditionelle Babybegrüßung musste Sylvio Krause mit 25 Geschenken etwa doppelt so viele Präsente mitbringen wie in den vergangenen beiden Jahren, was den Bürgermeister sichtlich erfreute. „Mit dieser Zahl können wir zufrieden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.