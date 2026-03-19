Band aus dem Erzgebirge gibt Konzert der etwas anderen Art

Wer Real Music am Samstagabend in der Ehrenfriedersdorfer Burg erleben will, muss keinen Eintritt bezahlen. Trotzdem geht das Duo aus Venusberg fest davon aus, keine Verluste zu machen – im Gegenteil.

Angefangen hat alles mit ein paar Liedern unter dem Dach eines Carports. „Es war eine kleine Dankeschönveranstaltung für eine Gruppe von Fans“, erinnert sich Andreas Mann an jenen Abend vor vier Jahren, den er wegen der Gemütlichkeit nie vergessen wird. „Es war aber auch etwas kalt“, ergänzt der Musiker aus Venusberg, der zusammen mit... Angefangen hat alles mit ein paar Liedern unter dem Dach eines Carports. „Es war eine kleine Dankeschönveranstaltung für eine Gruppe von Fans“, erinnert sich Andreas Mann an jenen Abend vor vier Jahren, den er wegen der Gemütlichkeit nie vergessen wird. „Es war aber auch etwas kalt“, ergänzt der Musiker aus Venusberg, der zusammen mit...