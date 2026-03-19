MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Seit 2019 treten Nadine Winterstein und Andreas Mann als Real Music gemeinsam auf.
Seit 2019 treten Nadine Winterstein und Andreas Mann als Real Music gemeinsam auf. Foto: Andreas Bauer
Seit 2019 treten Nadine Winterstein und Andreas Mann als Real Music gemeinsam auf.
Seit 2019 treten Nadine Winterstein und Andreas Mann als Real Music gemeinsam auf. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Band aus dem Erzgebirge gibt Konzert der etwas anderen Art
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer Real Music am Samstagabend in der Ehrenfriedersdorfer Burg erleben will, muss keinen Eintritt bezahlen. Trotzdem geht das Duo aus Venusberg fest davon aus, keine Verluste zu machen – im Gegenteil.

Angefangen hat alles mit ein paar Liedern unter dem Dach eines Carports. „Es war eine kleine Dankeschönveranstaltung für eine Gruppe von Fans“, erinnert sich Andreas Mann an jenen Abend vor vier Jahren, den er wegen der Gemütlichkeit nie vergessen wird. „Es war aber auch etwas kalt“, ergänzt der Musiker aus Venusberg, der zusammen mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
3 min.
Lenkrad statt Mikrofon: Wie ein Countrysänger aus dem Erzgebirge seinen Traum lebt
Es vergeht kaum ein Tag, an dem Denny Schubert alias Denny Drivers nicht zur Gitarre greift.
Als Denny Drivers 2020 ein Album veröffentlichte, war damit große Hoffnung verbunden. Inzwischen ist der Amtsberger wieder auf dem Boden der Realität gelandet – aber trotzdem glücklich.
Andreas Bauer
21:13 Uhr
3 min.
Im Erzgebirge vermisster Luchs tappt in Fotofalle – Anderthalb Jahre war er verschwunden
Luchs Juno wurde am 18. März 2024 im Erzgebirge ausgewildert.
Luchsmännchen Juno ist aus dem Westerzgebirge ausgewandert. Jetzt aber hat man ihn weiter östlich nachweisen können. Experten sprechen von einer kleinen Sensation.
Heike Mann
19.03.2026
2 min.
Umfrage: Mehrheit findet FDP in Parlamenten verzichtbar
Immer öfter herrscht bei der FDP an Wahlabenden Entsetzen
An Wahlabenden macht sich bei FDP-Anhängern immer öfter Fassungslosigkeit breit. Denn die Partei fliegt reihenweise aus den Parlamenten. Die Mehrheit der Menschen stört das nach einer Umfrage nicht.
03.03.2026
3 min.
Nach einem halben Jahrhundert: Urgestein aus dem Erzgebirge sagt der Kegelbahn Adieu
Zum Abschied erhielt Volker Trinks (vorn rechts) von Dörnthals Mannschaftsleiter Maik Hlawatschek eine große Flasche Feieromd-Bier.
Mit 81 Jahren ist für Volker Trinks Schluss. Nach seinem letzten Spiel zieht der Kegel-Routinier des KC Gut Holz Drebach Bilanz – mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Andreas Bauer
19.03.2026
4 min.
„Saubere Schuhe und Abstand zum reinen Freizeitlook“: Tipps von Experten vor der Ausbildungsmesse in Meerane
Rund 70 Unternehmen und Bildungsträger präsentieren sich in Meerane. Das Foto entstand im März 2025.
Bei der Messe „Deine Zukunft jetzt“ treten junge Leute mit Personal- und Firmenchefs in Kontakt. Was wird mit Blick auf die Kleidung empfohlen? Welchen Ratschlag gibt es zur Reflektion durch die Eltern?
Holger Frenzel
16:00 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
Mehr Artikel