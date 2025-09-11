Bauarbeiten verzögern sich: Bundesstraße im Erzgebirge bleibt länger gesperrt

Ursprünglich sollte die Fahrbahn am Freitag wieder freigegeben werden. Jetzt bleiben Sperrung und Umleitung eine knappe Woche länger bestehen.

Für Verkehrsteilnehmer ist an der Heinzebank weiterhin Geduld gefragt. Auf der Bundesstraße 101 wurden in den vergangenen Wochen die Fahrbahn erneuert. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende der Woche abgeschlossen sein. Wie das Landratsamt nun mitteilt, verschiebt sich die Freigabe jedoch um einige Tage. Grund dafür seien Verzögerungen im...