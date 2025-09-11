Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die B 101 an der Heinzebank bleibt bis voraussichtlich Mittwoch voll gesperrt.
Die B 101 an der Heinzebank bleibt bis voraussichtlich Mittwoch voll gesperrt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Die B 101 an der Heinzebank bleibt bis voraussichtlich Mittwoch voll gesperrt.
Die B 101 an der Heinzebank bleibt bis voraussichtlich Mittwoch voll gesperrt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Zschopau
Bauarbeiten verzögern sich: Bundesstraße im Erzgebirge bleibt länger gesperrt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ursprünglich sollte die Fahrbahn am Freitag wieder freigegeben werden. Jetzt bleiben Sperrung und Umleitung eine knappe Woche länger bestehen.

Für Verkehrsteilnehmer ist an der Heinzebank weiterhin Geduld gefragt. Auf der Bundesstraße 101 wurden in den vergangenen Wochen die Fahrbahn erneuert. Ursprünglich sollten die Arbeiten Ende der Woche abgeschlossen sein. Wie das Landratsamt nun mitteilt, verschiebt sich die Freigabe jedoch um einige Tage. Grund dafür seien Verzögerungen im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
11.08.2025
2 min.
Straßenbau bis September: B 101 bei Heinzebank bald gesperrt
An der Kreuzung Heinzebank ist ab Mittwoch die Bundesstraße 101 gesperrt.
Autofahrer im Erzgebirge müssen mit Behinderungen rechnen. Die Bundesstraße wird für einen Monat gesperrt. Welche Abschnitte betroffen sind.
Mike Baldauf
14.08.2025
3 min.
XXL-Umweg für Brummifahrer: B-101-Sperrung erschwert Belieferung der Tankstelle in Pockau
Für Tankwagen während der B 101-Sperrung schwer erreichbar: die Tankstelle in Pockau.
Wegen der Arbeiten auf der B 101 an der Heinzebank muss ein Tankwagenfahrer einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen. Die Fahrt zur Tankstelle gerät zur logistischen Herausforderung.
Mike Baldauf
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:32 Uhr
2 min.
Brandstiftung an Bahn-Schaltkasten? Ermittler suchen Zeugen
Die Ermittlungen zu der mutmaßlich vorsätzlichen Brandstiftung an einem Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover dauern an.
Eine zerstörte Kabelanlage nahe Hannover hat für massive Beeinträchtigungen im Bahnverkehr geführt. Welche Erkenntnisse haben die Ermittler?
13:35 Uhr
1 min.
Kranke Königin Camilla bleibt royaler Trauerfeier fern
Die britische Königin erholt sich von einer Krankheit. (Archivbild)
Kurz vor dem Staatsbesuch des US-Präsidenten muss die Königin wegen einer Krankheit ihre Teilnahme an einer Trauerfeier absagen. Gerät die sorgfältig vorbereitete Choreographie nun ins Wanken?
Mehr Artikel