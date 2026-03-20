Benefizkonzert im Erzgebirge rückt Inklusionsband in den Fokus

Bei der Zschopauer Liedernacht gab es diesmal eine Besonderheit. Die Gruppe, an die der Erlös dieser Veranstaltung geht, stand im Schloss Wildeck selbst mit auf der Bühne.

Ruhige Musik und nachdenkliche Worte haben auch diesmal die Zschopauer Liedernacht geprägt. Doch zu Beginn und gegen Ende war es bei der Benefizveranstaltung im Grünen Saal von Schloss Wildeck vor allem der Rhythmus, der das Publikum nicht stillhalten ließ. Und das lag nicht nur an Rapper Musio aus Chemnitz. Schon lange bevor Keyvan Musienko... Ruhige Musik und nachdenkliche Worte haben auch diesmal die Zschopauer Liedernacht geprägt. Doch zu Beginn und gegen Ende war es bei der Benefizveranstaltung im Grünen Saal von Schloss Wildeck vor allem der Rhythmus, der das Publikum nicht stillhalten ließ. Und das lag nicht nur an Rapper Musio aus Chemnitz. Schon lange bevor Keyvan Musienko...