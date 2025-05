Bürgerpolizistin informiert in Gehringswalde über Neuerungen in der StVO

Die Informationsveranstaltung für Verkehrsteilnehmer findet im Erzgebirgshof statt. Auch der Führerscheinumtausch ist ein Thema.

Im Erzgebirgshof in Gehringswalde findet am Dienstag, 20. Mai, eine Informationsveranstaltung für Verkehrsteilnehmer statt. Dazu hat der gastgebende Erzgebirgische Heimatverein Gehringswalde Oberkommissarin Olivia Barthel vom Polizeiposten in Zschopau eingeladen. Sie ist Bürgerpolizistin für die Stadt Wolkenstein inklusive Ortsteile sowie die...