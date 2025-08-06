Bundesstraße im Erzgebirge wird gesperrt

Zschopau
Auf der B 180 zwischen Kemtau und Dittersdorf wird die Fahrbahn erneuert.
Die Talstraße (Bundesstraße 180) ist ab dem kommenden Montag, 11. August, zwischen dem Burkhardtsdorfer Ortsteil Kemtau und dem Amtsberger Ortsteil Dittersdorf für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Das hat Benjamin Kaden mitgeteilt, Leiter des Sachgebietes Verkehrs- und Konzessionsrecht/Verkehrslenkung im Landratsamt des Erzgebirgskreises....
