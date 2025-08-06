Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die B 180 ist ab dem 11. August zwischen Kemtau und Dittersdorf gesperrt.
Die B 180 ist ab dem 11. August zwischen Kemtau und Dittersdorf gesperrt. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Zschopau
Bundesstraße im Erzgebirge wird gesperrt
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der B 180 zwischen Kemtau und Dittersdorf wird die Fahrbahn erneuert.

Die Talstraße (Bundesstraße 180) ist ab dem kommenden Montag, 11. August, zwischen dem Burkhardtsdorfer Ortsteil Kemtau und dem Amtsberger Ortsteil Dittersdorf für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Das hat Benjamin Kaden mitgeteilt, Leiter des Sachgebietes Verkehrs- und Konzessionsrecht/Verkehrslenkung im Landratsamt des Erzgebirgskreises....
