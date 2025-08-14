Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als ein Mopedfahrer bei Drebach in der Nähe von Zschopau stürzte, kam die Polizei.
Als ein Mopedfahrer bei Drebach in der Nähe von Zschopau stürzte, kam die Polizei. Bild: Daniel Karmann/dpa
Als ein Mopedfahrer bei Drebach in der Nähe von Zschopau stürzte, kam die Polizei.
Als ein Mopedfahrer bei Drebach in der Nähe von Zschopau stürzte, kam die Polizei. Bild: Daniel Karmann/dpa
Zschopau
Cannabis und Alkohol: 17-Jähriger stürzt mit Simson im Erzgebirge
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Jugendliche kam bei Drebach von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

Drebach.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Mopedfahrer in Drebach gestürzt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fuhr der 17-Jährige kurz vor 1 Uhr nachts mit einem Simson-Moped auf der Großolbersdorfer Straße aus Zschopau hinaus in Richtung Großolbersdorf. Als er nach links abbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab. Er streifte sowohl den Bordstein als auch ein Geländer, stürzte und verletzte sich schwer. Laut den Drogentests der Beamten vor Ort hatte der Fahrer 1,3 Promille Alkohol im Blut und hatte Cannabis zu sich genommen. Die Polizisten entzogen ihm den Führerschein und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro. (schöj)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
15:15 Uhr
1 min.
Fahrradfahrer bei Stollberg mit 2,2 Promille überführt
Eine Polizeistreife erwischte den Fahrradfahrer in Gornsdorf bei Stollberg.
Der Radler fiel auf, weil er nachmittags in Schlängellinien durch Gornsdorf fuhr.
Johanna Klix
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
10.07.2025
3 min.
Cannabis am Steuer und Unfall verursacht: Ein Fall fürs Freiberger Amtsgericht
In Freiberg wurde ein Mann angeklagt, weil er Cannabis konsumiert hatte und trotzdem Auto fuhr. (Symbolbild)
Der Fall in Freiberg scheint klar: Bußgeld und Führerscheinentzug. Der Angeklagte sagt, er bekommt die Droge vom Arzt verschrieben. Was ändert das?
Johanna Klix
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel