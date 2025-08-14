Cannabis und Alkohol: 17-Jähriger stürzt mit Simson im Erzgebirge

Der Jugendliche kam bei Drebach von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Mopedfahrer in Drebach gestürzt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, fuhr der 17-Jährige kurz vor 1 Uhr nachts mit einem Simson-Moped auf der Großolbersdorfer Straße aus Zschopau hinaus in Richtung Großolbersdorf. Als er nach links abbiegen wollte, kam er von der Fahrbahn ab. Er streifte sowohl den Bordstein als auch ein Geländer, stürzte und verletzte sich schwer. Laut den Drogentests der Beamten vor Ort hatte der Fahrer 1,3 Promille Alkohol im Blut und hatte Cannabis zu sich genommen. Die Polizisten entzogen ihm den Führerschein und zeigten ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Insgesamt entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro. (schöj)