Dänen zeigen Flagge auf erzgebirgischem Weihnachtsmarkt – das ist der Grund

Dass Ortsfahnen an Rathäusern hängen ist normal, doch dass eine dänische Flagge zum Weihnachtsmarkt gehisst wird, sorgte am Wochenende für Aufsehen.

Wenn im Erzgebirge die Weihnachtsmärkte eröffnet werden, dann geschieht das oft mit dem Anschnitt eines Riesenstollens. Nicht so in Gelenau. Da beginnt der Weihnachtsmarkt mit einer zehn Meter langen Riesenbratwurst, die am Stand des Feuerwehr-Fördervereins gebraten wurde. Aber nicht nur das ist ein Kuriosum.