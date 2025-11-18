Darum bringen drei Ballons die Venusberger Spinnerei zum Leuchten

Mit Einbruch der Dunkelheit wird der Schalter umgelegt. Und die Initiatoren hoffen darauf, dass auch möglichst vielen Menschen ein Licht aufgeht, was den Erhalt von Industriebaukultur angeht.

Aus der Ferne sind die Lichter kaum zu erkennen. Doch wer an der alten Venusberger Spinnerei vorbeifährt, dem dürften einige helle Flecken an der Fassade auffallen. Sie stammen von drei Ballons, die Nils-Rainer Schultze dort installiert hat. „Sie machen den Raum neu wahrnehmbar“, erklärt der Künstler aus Berlin, der vor allem vom alten...