Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?

Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.

Alles auf einmal in neue Bahnen zu lenken, sei unrealistisch. Deshalb haben Leo Dinkelacker und Alexander Ostrovskis ein Konzept erarbeitet, mit dem die alte Venusberger Spinnerei schrittweise in eine zukunftsträchtige Nutzung überführt werden kann. In der Halle A des 20.000 Quadratmeter großen Industriekomplexes könnte es mit Microgreens...