Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor. Bild: Andreas Bauer
So könnte es in einer Etage der Indoor-Farm aussehen.
So könnte es in einer Etage der Indoor-Farm aussehen. Bild: Andreas Bauer
Bei einem Rundgang verschafften sich die Teilnehmer des Treffens einen Eindruck vom aktuellen Zustand der Spinnerei.
Bei einem Rundgang verschafften sich die Teilnehmer des Treffens einen Eindruck vom aktuellen Zustand der Spinnerei. Bild: Andreas Bauer
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor. Bild: Andreas Bauer
So könnte es in einer Etage der Indoor-Farm aussehen.
So könnte es in einer Etage der Indoor-Farm aussehen. Bild: Andreas Bauer
Bei einem Rundgang verschafften sich die Teilnehmer des Treffens einen Eindruck vom aktuellen Zustand der Spinnerei.
Bei einem Rundgang verschafften sich die Teilnehmer des Treffens einen Eindruck vom aktuellen Zustand der Spinnerei. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.

Alles auf einmal in neue Bahnen zu lenken, sei unrealistisch. Deshalb haben Leo Dinkelacker und Alexander Ostrovskis ein Konzept erarbeitet, mit dem die alte Venusberger Spinnerei schrittweise in eine zukunftsträchtige Nutzung überführt werden kann. In der Halle A des 20.000 Quadratmeter großen Industriekomplexes könnte es mit Microgreens...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2024
4 min.
„Lost Place“ wird zur Rennstrecke: Im Kulturhaus des einstigen VEB Feinspinnerei Venusberg geht‘s wieder rund
Die ehemalige Venusberger Feinspinnerei erfreut sich nun bei Modellrennsportlern großer Beliebtheit. Schließlich wurde der einstige Speisesaal des dortigen Kulturhauses in eine Rennstrecke verwandelt, auf dem am Wochenende beim Erzgebirgscup rund 50 Teilnehmer um gute Zeiten kämpften.
Wo einst viel gegessen und gefeiert wurde, herrschte 33 Jahre lang Stille. Nun sorgen die Fans kleiner Flitzer wieder für Belebung, was dem gesamten Industrieobjekt zugute kommen könnte.
Andreas Bauer
15.04.2025
3 min.
Verlorene Geschichte(n): Jugendliche erinnern mit Gedenktafel an KZ-Außenlager im Erzgebirge
Sebastian Kühn (links) aus Schlößchen und der Marienberger Domenic Uhlig – hier bei der Einweihung der Gedenktafel – gehörten zu den Jugendlichen, die sich am Projekt beteiligten.
Der Kreisjugendring hat ein Projekt initiiert, das sich mit der NS-Zeit und deren Opfern beschäftigt. Anhand konkreter Beispiele wird das Thema für junge Menschen greifbar – so wie in Venusberg.
Andreas Bauer
17.11.2025
3 min.
Ermittler rätseln über Istanbul-Fall - Vater in Klinik
Das Hotel in dem die Familie übernachtete, wurde versiegelt.
Streetfood, Bäcker, Hotel? Nach dem Tod einer deutschen Frau und ihrer beiden Kinder in Istanbul verfolgt die Polizei mehrere Spuren. Was steckt hinter den mysteriösen Todesfällen?
19:51 Uhr
2 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt beim Absturz über Schöneck - Rettungskräfte suchen mit Wärmebildkamera und Drohne
Update
Von Wohlbach aus wurde der Rettungseinsatz koordiniert.
Am Abend hat von Wohlbach aus die Suche nach einem abgestürzten Objekt begonnen. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt. Was bislang bekannt ist.
Florian Wißgott
17.11.2025
2 min.
Was hilft, wenn mich das Aussehen einer Narbe belastet?
Es geht nicht nur ums Aussehen: Narben, die unschön verheilen, sind manchmal auch ein medizinisches Problem.
Ob im Gesicht oder auf der Hand: Wer mit auffälligen Narben durchs Leben geht, hat das Gefühl, dass alle dorthin schauen - das kann belasten. Was dann hilft.
15:00 Uhr
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
Mehr Artikel