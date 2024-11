Defekte Ampel sorgt für Rückstau auf Heinzebank-Kreuzung

Am Abzweig zur neuen Straßenmeisterei an der Heinzebank fahren Verkehrsteilnehmer „gegen Rot“, auch wenn niemand aus der Ausfahrt abbiegen möchte. Dadurch wird zeitweise der Verkehr beeinträchtigt.

Die Ampel an der Einfahrt zur neuen Straßenmeisterei an der Heinzebank schaltet ohne ersichtlichen Grund auf Rot. Das ist bereits mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen, so etwa Sven Richter aus Krumhermersdorf. „Es soll ja eine Bedarfsampel sein, nur wenn jemand auf die B 174 fahren will, soll sie umschalten. Das funktioniert aber nicht, die...