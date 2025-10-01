Den Engeln ganz nah: Erzgebirgerin erfüllt sich bei Wendt & Kühn ihren Kindheitstraum

Die Erlebniswelt der Grünhainichener Firma feiert am Freitag 10. Geburtstag. Viel zu erzählen hat dann vor allem Katja Findeisen, die die Entwicklung dieses touristischen Angebots maßgeblich prägte.

Wie sie als Kind den Beginn der alljährlichen Weihnachtszeit erlebte, wird Katja Findeisen nie vergessen. „Wenn Oma die Spieldose mit den Engelmusikanten anmachte, habe ich immer bei meinem Opa auf dem Schoß gesessen“, erzählt die Grünhainichenerin, die von Anfang an von den Engeln der Firma Wendt & Kühn fasziniert war. Gut vier...