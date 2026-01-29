Was den ländlichen Raum als Wohnort attraktiv macht: Bürgermeister nennt Leitpunkte für Grünhainichen

Zschopau
Die Bevölkerung im Erzgebirge schrumpft. „Freie Presse“ hat bei Bürgermeister Robert Arnold nachgefragt, was er in seiner Gemeinde tut, um Menschen langfristig auf dem Land zu halten.
Damit die Menschen auf dem Land bleiben und sich dort auch wohlfühlen, müssen viele Faktoren zusammenspielen. Grünhainichens Bürgermeister Robert Arnold hat für seine Gemeinde ein Programm parat, das verschiedene Aspekte des Lebens und Zusammenlebens berücksichtigt und erklärt, welche Herausforderungen sich bei den Projekten ergeben.
