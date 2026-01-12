Deponie in Grießbach bleibt Blackbox: Warum wir bis heute für den Müll von gestern zahlen

Fast 20 Jahre nach der Schließung vieler Deponien sind Abfallberge wie in Grießbach oder Aue-Bad Schlema kein akutes Umweltproblem mehr – erledigt ist es dennoch nicht. Ein Blick unter die grüne Oberfläche.

Gras, Büsche, ein Weg am Rand – wer heute an der ehemaligen Deponie Grießbach vorbeigeht, sieht nichts, was an Müll erinnert. Und doch arbeitet es unter der Oberfläche weiter. Methan entsteht, Wasser wird untersucht, Technik überwacht. Fast 20 Jahre nach Abschluss der Sanierung ist der Abfallberg kein akutes Umweltproblem mehr – aber...