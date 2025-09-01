Der Mensch kommt am schlechtesten weg: Bürgerinitiative kritisiert Planung für B174-Ortsumgehung Großolbersdorf/Hohndorf

Zschopau
Die geplante Ortsumgehung rückt näher an das Erzgebirgsdorf heran. Das Landesstraßenbauamt betont die umweltschonende Planung, doch Anwohner fühlen sich benachteiligt.
Die Planung für die Ortsumgehung Großolbersdorf/Hohndorf sorgt weiter für Zündstoff. Während das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Nachfrage der „Freien Presse“ betont hat, die Trassenführung umweltschonend und mit Rücksicht auf Lärmschutz optimiert zu haben, sieht die Interessengemeinschaft B 174 (IG) die Belange von...
