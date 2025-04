Die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges: Erzgebirgischer Ortschronist auf Spurensuche

Zum 80. Mal jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein Thema, das immer noch viele Menschen interessiert und viele Forscher tätig sein lässt. So auch Olaf Tautenhahn aus Gelenau.

Er gilt als Tag der Befreiung: der 8. Mai 1945. An diesem Tag trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft, die bereits einen Tag vorher im Hauptquartier der Alliierten in Reims in Frankreich unterzeichnet wurde. Das damit besiegelte Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Viele Forscher und...