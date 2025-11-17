Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Neben dem Prinzenpaar ist Peter Lange (3. v. l.) und Manfred Schneider (5. v. l.) die Freude über die Strumpforden anzumerken.
Neben dem Prinzenpaar ist Peter Lange (3. v. l.) und Manfred Schneider (5. v. l.) die Freude über die Strumpforden anzumerken. Bild: Andreas Bauer
Bürgermeister Knut Schreiter bat Manfred Schneider um ein paar Worte.
Bürgermeister Knut Schreiter bat Manfred Schneider um ein paar Worte. Bild: Andreas Bauer
Auch der ehemalige Schulleiter Peter Lange richtete sich an das große Publikum vor dem Rathaus.
Auch der ehemalige Schulleiter Peter Lange richtete sich an das große Publikum vor dem Rathaus. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Diese beiden Gelenauer dürfen sich über den Strumpforden freuen
Von Andreas Bauer
Für einen langjährigen Schulleiter und den ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister war die Gelenauer Rathauserstürmung ein ganz besonderes Erlebnis. Vor Ort wurde ihnen eine große Ehre zuteil.

Mit der diesjährigen Faschingswette hat Gelenaus Bürgermeister Knut Schreiter den Auftrag erhalten, einen großen Ausflug in eine Partnerkomme zu organisieren. Fünf Alternativen gibt es. Während der Rathauserstürmung äußerte so mancher den Wunsch, nach Kanada zu reisen. Allerdings sind die Kontakte nach Parry Sound in der Provinz Ontario...
