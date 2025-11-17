Diese beiden Gelenauer dürfen sich über den Strumpforden freuen

Für einen langjährigen Schulleiter und den ehemaligen stellvertretenden Bürgermeister war die Gelenauer Rathauserstürmung ein ganz besonderes Erlebnis. Vor Ort wurde ihnen eine große Ehre zuteil.

Mit der diesjährigen Faschingswette hat Gelenaus Bürgermeister Knut Schreiter den Auftrag erhalten, einen großen Ausflug in eine Partnerkomme zu organisieren. Fünf Alternativen gibt es. Während der Rathauserstürmung äußerte so mancher den Wunsch, nach Kanada zu reisen. Allerdings sind die Kontakte nach Parry Sound in der Provinz Ontario...