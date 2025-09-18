Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei dem Müll im Heidelbachtal handelt es sich mutmaßlich um die Reste eines Döner-Imbisses. Bild: Thomas Köhler
Bei dem Müll im Heidelbachtal handelt es sich mutmaßlich um die Reste eines Döner-Imbisses. Bild: Thomas Köhler
Bei dem Müll im Heidelbachtal handelt es sich mutmaßlich um die Reste eines Döner-Imbisses.
Bei dem Müll im Heidelbachtal handelt es sich mutmaßlich um die Reste eines Döner-Imbisses. Bild: Thomas Köhler
Zschopau
Döner-Schrott im Erzgebirgswald: Fall liegt im Landratsamt
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit einem Monat beschäftigt Müll im Heidelbachtal bei Hopfgarten die Behörden. Die Herkunft deutet auf einen Döner-Imbiss hin. Doch kann der Täter ermittelt werden? Die Erfahrung spricht dagegen.

Ein Monat ist vergangen, seit Mountainbiker Steffen Lötzsch die ersten Müllberge im Heidelbachtal bei Hopfgarten entdeckte. Inzwischen liegt nicht nur der Verdacht nahe, dass die Abfälle von einem Döner-Imbiss stammen – auch das Landratsamt Erzgebirgskreis hat bestätigt: Die Anzeige ist eingegangen, der Fall wird bearbeitet. Ob es jedoch...
Mehr Artikel