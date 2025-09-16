Döner-Schrott im Wald: Illegale Müllhaufen bei Hopfgarten entdeckt

Zschopau
Im Heidelbachtal bei Hopfgarten türmen sich Abrissreste und zerborstene Küchengeräte – mutmaßlich von einem Dönerladen. Ein Mountainbiker schlug Alarm, wartet aber seit Wochen auf sichtbare Maßnahmen.
Alte Reifen, verbogene Edelstahlteile, kaputte Küchengeräte, ein zerborstener Herd, Pizzakartons, Plakate mit Döner- und Pizzapreisen: Was aussieht wie die Reste eines ausgeräumten Schnellimbisses, liegt mitten im Wald. Und das nicht erst seit gestern. Vor einem Monat meldete der Mountainbiker Steffen Lötzsch den ersten Müllhaufen im...
