Döner-Schrotthaufen im Heidelbachtal bei Hopfgarten.
Döner-Schrotthaufen im Heidelbachtal bei Hopfgarten. Bild: Steffen Lötzsch
Zschopau
Döner-Schrott im Wald: Illegale Müllhaufen bei Hopfgarten entdeckt
Redakteur
Von Mike Baldauf
Im Heidelbachtal bei Hopfgarten türmen sich Abrissreste und zerborstene Küchengeräte – mutmaßlich von einem Dönerladen. Ein Mountainbiker schlug Alarm, wartet aber seit Wochen auf sichtbare Maßnahmen.

Alte Reifen, verbogene Edelstahlteile, kaputte Küchengeräte, ein zerborstener Herd, Pizzakartons, Plakate mit Döner- und Pizzapreisen: Was aussieht wie die Reste eines ausgeräumten Schnellimbisses, liegt mitten im Wald. Und das nicht erst seit gestern. Vor einem Monat meldete der Mountainbiker Steffen Lötzsch den ersten Müllhaufen im...
Mehr Artikel