Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Bücherbox hat Evelin Kempe schon so manches interessante literarische Werk gefunden.
In der Bücherbox hat Evelin Kempe schon so manches interessante literarische Werk gefunden. Bild: Andreas Bauer
In der Bücherbox hat Evelin Kempe schon so manches interessante literarische Werk gefunden.
In der Bücherbox hat Evelin Kempe schon so manches interessante literarische Werk gefunden. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Ehemalige Telefonzelle aus Brandenburg wird im Erzgebirge zum Kulturfaktor
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mithilfe einer Bücherbox will Evelin Kempe in Schlößchen die Literatur wieder mehr in den Fokus rücken. Auf die Idee kam die Ortsvorsteherin während eines Besuchs in Berlin.

Familiensagas liest Evelin Kempe am liebsten. Bislang ist die Ortsvorsteherin von Schlößchen meistens in die Zschopauer Stadtbibliothek gegangen, um Nachschub zu besorgen. Diesen Weg kann sie sich nun ersparen, denn am Parkplatz neben dem ehemaligen Gasthof von Schlößchen bietet eine Bücherbox neuerdings viele Alternativen. „Insgesamt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
3 min.
Fünffach Spaß im Erzgebirge: In diesen Orten wird am kommenden Wochenende um die Wette gefeiert
Disco, Schauübung, Goldwäsche: In der Region wird viel geboten.
Geplant war es wohl nicht: Gleich in fünf Orten im mittleren Erzgebirge stehen Feste auf dem Programm. Jung und Alt wird einiges geboten – in einem Fall sogar kostenlos.
Joseph Wenzel
08.11.2025
3 min.
Mit Beamer und Gemütlichkeit: Zschopauer Bibliothek will mehr jüngere Menschen anlocken
Leiterin Silke Dost im neuen Multifunktionsbereich der Zschopauer Stadtbibliothek.
Im Obergeschoss der Einrichtung ist ein neuer Multifunktionsbereich eingeweiht worden, in dem Bücher nur eine Nebenrolle spielen. Ziel ist es, vor allem junge Menschen zusammenzubringen.
Andreas Bauer
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel