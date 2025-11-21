Ehemalige Telefonzelle aus Brandenburg wird im Erzgebirge zum Kulturfaktor

Mithilfe einer Bücherbox will Evelin Kempe in Schlößchen die Literatur wieder mehr in den Fokus rücken. Auf die Idee kam die Ortsvorsteherin während eines Besuchs in Berlin.

Familiensagas liest Evelin Kempe am liebsten. Bislang ist die Ortsvorsteherin von Schlößchen meistens in die Zschopauer Stadtbibliothek gegangen, um Nachschub zu besorgen. Diesen Weg kann sie sich nun ersparen, denn am Parkplatz neben dem ehemaligen Gasthof von Schlößchen bietet eine Bücherbox neuerdings viele Alternativen. „Insgesamt...