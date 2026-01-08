Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden

Zschopau
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mit. Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in das...
