MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden

Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf. Bild: symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf. Bild: symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa
Zschopau
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank eingebrochen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mit. Laut Polizeibericht verschafften sich die Täter im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, gewaltsam Zutritt in das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.12.2025
1 min.
Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten in Roßwein
Die Täter entwendeten eine Geldkassette und hinterließen eine beschädigte Kassette sowie mehrere Tabakwaren am Tatort.
Eine nächtliche Explosion in Roßwein zerstörte einen Zigarettenautomaten. Dabei wurde eine bislang ungeklärte Substanz eingesetzt.
Holk Dohle
15:09 Uhr
1 min.
Einbruch in Mehrfamilienhaus in Waldheim: Täter erbeuten mehrere tausend Euro
Die Täter hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen.
Unbekannte sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mittelstraße in Waldheim eingebrochen. So verschafften sich die Täter Zutritt.
Holk Dohle
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:15 Uhr
3 min.
Rund 10.000 Fans bei Ball vor der Semperoper erwartet
Zum Open-air-Ball vor der Semperoper werden am 6. Februar erneut rund 10.000 Fans erwartet.
Mindestens einmal im Jahr dreht sich Dresden nur um sich selbst. Der Semperopernball lockt viele Schaulustige wegen prominenter Gäste an. Auch vor dem Opernhaus wird stets ausgiebig gefeiert.
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
Mehr Artikel