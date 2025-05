Einsatz für Rettungshubschrauber im Erzgebirge: Motorradfahrer stürzt auf Bundesstraße

Der Fahrer einer BMW verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Auf der B 101 bei Wolkenstein hat sich am Montagabend gegen 18.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der 25-jährige Fahrer eines Motorrads der Marke BMW auf der Bundesstraße in Richtung Annaberg unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad verlor. Er stürzte, zog sich dabei schwere...