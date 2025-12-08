Eisbahn, Disco, Glühwein: Neues Winterdorf im Erzgebirge startet im Januar

Zschopau
Ab 16. Januar soll sich Schloss Wildeck in ein Winterdorf mit Kunsteisbahn, beheizten Zelten, Buden und Wochenendprogramm verwandeln. Initiator ist Eventprofi DJ Andy LaToggo.
Nach seinen Partyerfolgen am ehemaligen MZ-Werk mit „Venga-Venga“ und „Rave Nation“ startet Andreas Falk als Veranstalter in Zschopau nun in eine neue Richtung: In den historischen Mauern von Schloss Wildeck entsteht erstmals ein Winterdorf, das vom 16. Januar bis 22. Februar geöffnet sein wird. Der Schlosshof soll zu einem Ort für...
