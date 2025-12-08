Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo im Zschopauer Schlosshof. Sponsoren können sich bei ihm noch melden.
Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo im Zschopauer Schlosshof. Sponsoren können sich bei ihm noch melden. Bild: Andreas Bauer
Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo im Zschopauer Schlosshof. Sponsoren können sich bei ihm noch melden.
Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo im Zschopauer Schlosshof. Sponsoren können sich bei ihm noch melden. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Eisbahn, Disco, Glühwein: Neues Winterdorf im Erzgebirge startet im Januar
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 16. Januar soll sich Schloss Wildeck in ein Winterdorf mit Kunsteisbahn, beheizten Zelten, Buden und Wochenendprogramm verwandeln. Initiator ist Eventprofi DJ Andy LaToggo.

Nach seinen Partyerfolgen am ehemaligen MZ-Werk mit „Venga-Venga“ und „Rave Nation“ startet Andreas Falk als Veranstalter in Zschopau nun in eine neue Richtung: In den historischen Mauern von Schloss Wildeck entsteht erstmals ein Winterdorf, das vom 16. Januar bis 22. Februar geöffnet sein wird. Der Schlosshof soll zu einem Ort für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
01.11.2025
1 min.
Gelungene Premiere: Ü30-Partynacht bringt neues Kulturhaus im Erzgebirge an sein Limit
Von Musik aus den 1980er-Jahren bis hin zu aktuellen Hits hatte DJ Partyshaker alles parat.
Das Discofieber vergangener Tage hat in Zschopau für einen ausverkauften Bürgersaal gesorgt. Trotz viel Lob sieht der Veranstalter Luft nach oben.
Andreas Bauer
02.12.2025
4 min.
Zschopauer Schnitzverein zieht nach Gornau – Streit um Toiletten eskaliert
In der gemütlichen Werkstatt des Zschopauer Schnitzerheims geht auch Nico Rümmler seiem Hobby nach.
Der Weihnachtsbauverein gibt sein Domizil in der Zschopauer Gartenstraße auf. Nach Streit über die Nutzung der Toiletten und fehlender Einigung mit der Stadt zieht der Verein um. Was dahintersteckt – und wie es ab Januar weitergeht.
Mike Baldauf
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel