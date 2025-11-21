Eisglätte: Bus und Lkw im Erzgebirge in Unfall verwickelt

Zschopau
Auf der Eppendorfer Straße in Borstendorf hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Was bisher bekannt ist.
Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in Borstendorf ereignet. Laut ersten Informationen aus den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen soll ein Bus auf der Eppendorfer Straße (S 235) in Höhe des Kolonieweges verunglückt sein. Als Unfallursache wird Eisglätte angegeben.
