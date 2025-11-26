Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erlebniswelt Polarzauber: Auf der Burg Scharfenstein beginnt eine außergewöhnliche Suche

Gleich zu Beginn warten in einem großen Gewölbe vier Eiskönige und noch andere Figuren auf die Besucher.
Gleich zu Beginn warten in einem großen Gewölbe vier Eiskönige und noch andere Figuren auf die Besucher. Bild: Andreas Bauer
Dank großer Scheinwerfer erstrahlt die Burg Scharfenstein während der Ausstellungsdauer in Polarlichtern.
Dank großer Scheinwerfer erstrahlt die Burg Scharfenstein während der Ausstellungsdauer in Polarlichtern. Bild: Andreas Bauer
Dies ist die Zeitmaschine, die in der Geschichte von Dirk Grünig eine wichtige Rolle spielt.
Dies ist die Zeitmaschine, die in der Geschichte von Dirk Grünig eine wichtige Rolle spielt. Bild: Andreas Bauer
Comicartig gestaltete Tafeln schildern die Geschichte.
Comicartig gestaltete Tafeln schildern die Geschichte. Bild: Andreas Bauer
Zur Freude junger Besucher führt die Reise am Ende sogar zum Weihnachtsmann.
Zur Freude junger Besucher führt die Reise am Ende sogar zum Weihnachtsmann. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Erlebniswelt Polarzauber: Auf der Burg Scharfenstein beginnt eine außergewöhnliche Suche
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polarlichter lassen die Mauern weithin erstrahlen. Auch drinnen geht es ab Freitag abenteuerlich und fantasievoll zu, denn es gibt ein neues Angebot – dank eines bekannten Erlebnistheaters.

Passend zur Präsentation der neuen Erlebniswelt auf der Burg Scharfenstein hat es ausgiebig geschneit. Polarzauber heißt schließlich das neue Angebot, das von Freitag bis zum 22. Februar viele Besucher anlocken soll. In einen weißen Mantel gehüllt, kamen die aus großen Scheinwerfern stammenden Nordlichter auf den Burgmauern noch besser zur...
