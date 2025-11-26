Erlebniswelt Polarzauber: Auf der Burg Scharfenstein beginnt eine außergewöhnliche Suche

Polarlichter lassen die Mauern weithin erstrahlen. Auch drinnen geht es ab Freitag abenteuerlich und fantasievoll zu, denn es gibt ein neues Angebot – dank eines bekannten Erlebnistheaters.

Passend zur Präsentation der neuen Erlebniswelt auf der Burg Scharfenstein hat es ausgiebig geschneit. Polarzauber heißt schließlich das neue Angebot, das von Freitag bis zum 22. Februar viele Besucher anlocken soll. In einen weißen Mantel gehüllt, kamen die aus großen Scheinwerfern stammenden Nordlichter auf den Burgmauern noch besser zur...