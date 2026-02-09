MENÜ
Burg Scharfenstein im „Polarzauber“-Licht.
Burg Scharfenstein im „Polarzauber“-Licht.
Zschopau
Burg Scharfenstein im Winter-Look: Hinter dem „Polarzauber“ steckt mehr als Deko
Von Steffi Hofmann
Polarlichter-Farben, Tiere und ein Rundgang, der Besucher überrascht: Der „Polarzauber“ auf Burg Scharfenstein setzt auf Erlebnis statt Bildschirm. Wie das bei Gästen ankommt – und was als Nächstes geplant ist.

Seit Ende November lädt die Burg Scharfenstein zum „Polarzauber“ ein. Die Burgfassade leuchtet in den Farben der Polarlichter, die Räume sind winterlich-poetisch gestaltet – mit Schneeeule, Eisbär und Polarfuchs.
