Bild: Tom Schulze, Ralf Wendland, Oliver Löser, Collage: FP
Das Ferienprogramm der Terra Mineralia in Freiberg dreht sich in diesem Winter um die heißesten Orte der Welt: die Vulkane.
Das Ferienprogramm der Terra Mineralia in Freiberg dreht sich in diesem Winter um die heißesten Orte der Welt: die Vulkane. Bild: Detlev Müller
„Wimmelstadt“ am Theater der Jungen Welt in Leipzig.
„Wimmelstadt“ am Theater der Jungen Welt in Leipzig. Bild: Tom Schulze
Farbexperimente sind in den Zwickauer Kunstsammlungen möglich.
Farbexperimente sind in den Zwickauer Kunstsammlungen möglich. Bild: Ralf Wendland
Die Burg Scharfenstein im Polarzauber.
Die Burg Scharfenstein im Polarzauber. Bild: Oliver Löser
Sachsen
Fetzt in dieser Woche: Es sind Winterferien und wir haben vier Tipps für die Kids
Von Josua Gerner, Maurice Querner
Wie ticken Vulkane und warum leuchtet die Burg so schön und was macht ein Wimmelbild im Theater? Antworten gibt es in unseren Ferien-Fetzt-Tipps.

Wer wissen will, wie Vulkane ticken, wo sie ausbrechen und warum dabei funkelnde Minerale entstehen, ist beim Winterferienprogramm der Terra Mineralia in Freiberg goldrichtig. Über die Vulkanrutsche geht es direkt hinein in eine Welt aus Aschewolken und glühender Lava. Im Mitmach-Labor „Forschungsreise“ dürfen kleine Forscher...
