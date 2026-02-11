Fetzt in dieser Woche: Es sind Winterferien und wir haben vier Tipps für die Kids

Wie ticken Vulkane und warum leuchtet die Burg so schön und was macht ein Wimmelbild im Theater? Antworten gibt es in unseren Ferien-Fetzt-Tipps.

Wer wissen will, wie Vulkane ticken, wo sie ausbrechen und warum dabei funkelnde Minerale entstehen, ist beim Winterferienprogramm der Terra Mineralia in Freiberg goldrichtig. Über die Vulkanrutsche geht es direkt hinein in eine Welt aus Aschewolken und glühender Lava. Im Mitmach-Labor „Forschungsreise" dürfen kleine Forscher...