Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Bild: Patrick Seeger/dpa
Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Bild: Patrick Seeger/dpa
Zschopau
Erzgebirge: Audi landet beim Ausweichen an der Leitplanke
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls zwischen Streckewalde und Boden.

Streckewalde.

Rund 12.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall zwischen Streckewalde und Boden gefordert, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Am 24. August war gegen 16.30 Uhr eine Frau mit ihrem weißen A 4 auf der Streckewalder Straße in Richtung Boden unterwegs. Etwa 800 Meter vor der Einmündung kam ihr auf der Mitte der Fahrbahn ein Pkw entgegen. Die Frau wich nach rechts aus, der Audi kollidierte mit der Leitplanke. Beim Unfallgegner soll es sich um einen blauen Opel Astra der neuesten Baureihe handeln, der Fahrer war ein älterer Herr mit grauen Haaren. Am Audi wurde die gesamte Beifahrerseite beschädigt, die vorläufige Schadenshöhe beträgt 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Marienberg zu melden. (bz) Telefon 03735 6060

