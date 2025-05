Erzgebirge: Auto fährt gegen eine Mauer

In Borstendorf verliert ein angetrunkener Autofahrer die Kontrolle über seinen Skoda

Grünhainichen.

Zu einem Unfall im Grünhainichener Ortsteil Borstendorf musste die Polizei ausrücken. Laut Mitteilung war dort am Mittwoch ein 65-jähriger Skoda-Fahrer zunächst auf der Straße Allee in Richtung August-Bebel-Straße unterwegs. Etwa 100 Meter nach der Einmündung An der Kirche kam der Skoda dann jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Natursteinmauer. Dabei entstand Schaden von rund 9000 Euro. Der Skoda-Fahrer blieb zwar unverletzt, ging aber dennoch anschließend zum Arzt. Ein dort mit dem Mann auch durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Für den Skoda-Fahrer folgten daraufhin die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (reu)