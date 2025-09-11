Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der St. Bartholomäus-Kirche in Wolkenstein erklingen Werke aus verschiedenen Epochen.
In der St. Bartholomäus-Kirche in Wolkenstein erklingen Werke aus verschiedenen Epochen. Bild: Hendrik Schmidt/Archiv
Zschopau
Erzgebirge: Förderverein lädt zu Konzert für Orgel und Trompete
Redakteur
Von Holk Dohle
„Geh aus mein Herz und suche Freud“ lautet das Motto eines Benefizkonzerts in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wolkenstein.

„Geh aus mein Herz und suche Freud“ lautet das Motto eines Konzerts für Orgel und Trompete am Sonntag, 17 Uhr, in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wolkenstein. „Johannes und Matthias Klemm sowie Daniel Firl werden ausgewählte Werke aus verschiedenen Epochen vom 16. bis zum 21. Jahrhundert spielen“, sagt Karl-Heinz Binus. Für den...
