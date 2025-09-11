Erzgebirge: Förderverein lädt zu Konzert für Orgel und Trompete

Zschopau
„Geh aus mein Herz und suche Freud“ lautet das Motto eines Benefizkonzerts in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wolkenstein.
„Geh aus mein Herz und suche Freud“ lautet das Motto eines Konzerts für Orgel und Trompete am Sonntag, 17 Uhr, in der St.-Bartholomäus-Kirche in Wolkenstein. „Johannes und Matthias Klemm sowie Daniel Firl werden ausgewählte Werke aus verschiedenen Epochen vom 16. bis zum 21. Jahrhundert spielen“, sagt Karl-Heinz Binus. Für den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.