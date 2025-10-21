Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christine Uhlmann, Claudia Richter, Sylvia Reichel und Marion Weißbach (v. l.) in Aktion.
Christine Uhlmann, Claudia Richter, Sylvia Reichel und Marion Weißbach (v. l.) in Aktion. Bild: Christof Heyden
Christine Uhlmann, Claudia Richter, Sylvia Reichel und Marion Weißbach (v. l.) in Aktion.
Christine Uhlmann, Claudia Richter, Sylvia Reichel und Marion Weißbach (v. l.) in Aktion. Bild: Christof Heyden
Zschopau
Erzgebirge: Frauen retten die Bergmänner der Ortspyramide
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Farbe, Pinsel, Spachtel und Holzkitt widmen sich die Krumhermersdorfer Schnitzer einem besonderen Exemplar. Die Ortspyramide wird fit für die bevorstehende Saison gemacht.

Verblasstes schwarz-weißes Habit, ausgewaschene Gesichtszüge und wetterbedingte Risse im Naturmaterial: Der Zahn der Zeit hat mächtig an einem Dutzend Bergmänner der Krumhermersdorfer Freiluftpyramide genagt. Den insgesamt zwölf Figuren gilt derzeit das besondere Augenmerk der örtlichen Schnitzergilde. Zum Arbeitseinsatz am Montagabend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.09.2025
3 min.
Sweet Home Alabama: Oederan schickt zum Adventsfest Figuren aus dem Erzgebirge in die USA
 4 Bilder
Abschied nehmen: Gundolf Berger (l.) und Matthias Schiebold verpacken die Figuren.
Die Firma Erzgebirgische Holzkunst RuT GmbH Gahlenz liefert einen Großauftrag für Amerika aus. Die Lieferung aus Mittelsachsen geht nach Cullmann-City auf Reisen.
Christof Heyden
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
10.10.2025
4 min.
Nachwuchs im Schnitzerhäusel Krumhermersdorf: Kinder entdecken das Holzhandwerk neu
Josefine und Jule (r). zeigen ihre Porträt-Schnitzversuche.
In Krumhermersdorf greifen Mädchen und Jungen wieder zum Schnitzeisen. Die fast 100 Jahre alte Gemeinschaft setzt auf neue Wege, um junge Menschen im Erzgebirge für das traditionelle Handwerk zu begeistern.
Christof Heyden
12:13 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 8 Bilder
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen (l-r), Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besichtigten die Baustelle des Brenner-Basistunnels.
12:05 Uhr
5 min.
Kein Job für Konfessionslose? Karlsruhe kippt Kirchen-Urteil
Karlsruhe hat ein Urteil aus Erfurt unter die Lupe genommen. (Archivbild)
Darf ein kirchlicher Verein Religion zur Einstellungsbedingung machen? Die Frage ging von Berlin über Erfurt und Luxemburg schließlich nach Karlsruhe. Dort wird die kirchliche Selbstbestimmung betont.
Jacqueline Melcher, dpa
Mehr Artikel