Erzgebirge: Frauen retten die Bergmänner der Ortspyramide

Zschopau
Mit Farbe, Pinsel, Spachtel und Holzkitt widmen sich die Krumhermersdorfer Schnitzer einem besonderen Exemplar. Die Ortspyramide wird fit für die bevorstehende Saison gemacht.
Verblasstes schwarz-weißes Habit, ausgewaschene Gesichtszüge und wetterbedingte Risse im Naturmaterial: Der Zahn der Zeit hat mächtig an einem Dutzend Bergmänner der Krumhermersdorfer Freiluftpyramide genagt. Den insgesamt zwölf Figuren gilt derzeit das besondere Augenmerk der örtlichen Schnitzergilde. Zum Arbeitseinsatz am Montagabend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.