Erzgebirge: Gesundheitsakademie befasst sich mit dem Zyklus der Frau

In Zschopau geht es am 23. April um verschiedene Aspekte des Themas.

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum Haus Zschopau informiert im Rahmen der Gesundheitsakademie über das Thema „Der Zyklus der Frau – Ablauf, Hormone und Beschwerden“. Assistenzärztin Linda Kaden referiert dazu am 23. April ab 17 Uhr in der Kapelle. Dabei geht es um Fragen wie: Menstruieren alle Säugetiere...