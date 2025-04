Erzgebirge: Hochspannungsleitungen werden per Hubschrauber kontrolliert

Die Flüge führen über die Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Vogtland, Zwickau sowie Teile von Chemnitz.

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom hat mit der Überprüfung von Hochspannungsfreileitungen per Hubschrauber begonnen. Die Flüge führen über die Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Vogtland, Zwickau sowie Teile von Chemnitz, heißt es in einer Mitteilung. Die Befliegung in Südsachsen soll am 25. April abgeschlossen sein.