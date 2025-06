Erzgebirge: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Der Unfall hat sich zwischen Zschopau und Scharfenstein ereignet.

Zschopau.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall zwischen Zschopau und Scharfenstein schwere Verletzungen zugezogen. Passiert war Folgendes: Der Mann war mit seinem Motorrad der Marke Husqvarna gegen 14.15 Uhr auf der Staatsstraße 228 unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen schwer. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer ins Krankenhaus. Alters- und Schadensangaben lagen der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz zum Zeitpunkt der Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag nicht vor. Die Staatsstraße 228 war kurzzeitig für knapp 30 Minuten voll gesperrt. (bz)