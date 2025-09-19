Erzgebirge: Mutmaßlich Dieseldiebe unterwegs

Ein Zeuge hat zwei Personen in Gornau beobachtet, die aus einem Lkw Kraftstoff ablassen. Die Polizei wurde aktiv.

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Dieseldiebe geschnappt. Ein Zeuge hatte zunächst am Freitag gegen 2 Uhr einen rumänischen Lkw auf einem Firmengelände in Gornau entdeckt. In der Nähe seien zwei Personen an einem Lkw zugange, pumpten Diesel ab und füllten den Kraftstoff in den Tank des rumänischen Lkw. Als sie den Zeugen sahen, flüchteten...