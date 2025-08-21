Erzgebirge: Oldtimertreffen könnte Floßmühle für einen Tag mehr Autos als Einwohner verschaffen

Nach langer Pause werden wieder viele historische Gefährte die kleine Siedlung in Grünhainichen ansteuern. Wiederbelebt wird die Tradition von einem Verein, der mit Autos eigentlich wenig am Hut hat.

Bunte Blumen schmücken das Grundstück, doch ansonsten ist es still geworden um die Floßmühle. Sein dort betriebenes Bistro hat Stefan Ardelt vor knapp zehn Jahren geschlossen. Auch die einst so beliebten Oldtimertreffen organisiert der 46-Jährige, der sich nun voll auf seinen Dachdecker- und Handwerksbetrieb konzentriert, seit 2019 nicht... Bunte Blumen schmücken das Grundstück, doch ansonsten ist es still geworden um die Floßmühle. Sein dort betriebenes Bistro hat Stefan Ardelt vor knapp zehn Jahren geschlossen. Auch die einst so beliebten Oldtimertreffen organisiert der 46-Jährige, der sich nun voll auf seinen Dachdecker- und Handwerksbetrieb konzentriert, seit 2019 nicht...