Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Warmbad.
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Warmbad. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Zschopau
Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Verkehrsunfall ereignete sich am 7. August in Warmbad.

Warmbad.

Die Polizei in Marienberg sucht Zeugen eines Unfalls. Passiert war nach ihren Angaben Folgendes: Am 7. August ereignete sich auf dem Parkplatz der Silber-Therme Warmbad ein Verkehrsunfall. Der derzeit unbekannte Verursacher beschädigte mit seinem Fahrzeug eine dort geparkte schwarze Mercedes C-Klasse am rechten Rücklicht und Stoßfänger. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen SUV, der Schaden am Mercedes wird auf 2500 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 14.40 und 20 Uhr. Zeugen, die Wahrnehmungen zum Unfall oder zum Verursacherfahrzeug gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Marienberg unter der Telefonnummer 03735 6060 zu melden. (bz)

