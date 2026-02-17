Erzgebirge: Renault-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

In Gornau übersah eine Seat-Fahrerin einen von links kommenden Renault. Die Folgen sind erheblich.

Eine Schwer- und eine Leichtverletzte sowie hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Gornau ereignet hat. Laut Polizei wollte eine 22-jährige Seat-Fahrerin gegen 6.45 Uhr von einem Grundstück auf die Chemnitzer Straße fahren. Dabei kollidierte sie mit einem von links kommenden Renault, so ein...