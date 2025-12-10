Erzgebirge: Straßen nach mehrmonatiger Bauzeit wieder befahrbar

Zschopau
Auf der B 180 zwischen Kemtau und Dittersdorf wurde die Fahrbahn erneuert, an der S 214 westlich von Deutschneudorf eine Stützmauer gebaut. Nun ist der Termin für die Verkehrsfreigabe bekannt.
Die Fahrbahnerneuerung auf der B 180 zwischen Kemtau und Dittersdorf ist abgeschlossen. Damit ist der Abschnitt vom Ortsausgang Kemtau bis zum Rastplatz am Maigraben nach fünfmonatiger Bauzeit ab Samstag wieder befahrbar. Das teilte Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit.
