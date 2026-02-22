Erzgebirge: Tag endet für 33-Jährigen in Polizeigewahrsam

Zschopau
Nach einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft im Drebacher Ortsteil Spinnerei endete der Sonnabend für einen 33-Jährigen mit indischer Staatsangehörigkeit im Polizeigewahrsam. Ein Wachschutzmitarbeiter (53) hatte zunächst die Polizei verständigt. Die Beamten trafen vor dem Gebäude auf einen der Beteiligten (33), ein weiterer...
