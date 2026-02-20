MENÜ
  • Erzgebirge: Transporter fährt Schlangenlinien – Atemalkoholtest ergibt 1,72 Promille

Polizei stoppt einen Transporterfahrer. Der Atemalkoholtest führt zur Strafanzeige. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Zschopau
Erzgebirge: Transporter fährt Schlangenlinien – Atemalkoholtest ergibt 1,72 Promille
Von Farhad Salmanian
Schlangenlinien auf der B101: Ein Transporter gefährdet bei Wolkenstein andere Fahrer. Die Polizei greift ein. Der Atemtest überrascht.

Ein Zeuge hat die Polizei am Donnerstag über einen in Schlangenlinien fahrenden Mercedes‑Transporter auf der B 101 bei Wolkenstein informiert. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen mehrfach in den Gegenverkehr und gefährdete andere. Der Transporter hielt schließlich auf einem Parkplatz in der Hilmersdorfer Hauptstraße im Ortsteil...
