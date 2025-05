Erzgebirge: Unbekannte versuchen Traktor zu stehlen

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat, die sich in der Nacht zu Freitag in Venusberg ereignet hat.

Venusberg.

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Freitag über einen Zaun Zutritt auf ein Firmengelände in der Gelenauer Straße in Venusberg verschafft. Laut einer Mitteilung der Polizei versuchten sie, einen Traktor zu entwenden. Ihnen gelang es, den Traktor zu starten. Anschließend versuchten sie, mit dem Fahrzeug durch den Zaun zu fahren, was jedoch scheiterte. Am Traktor sowie dem Zaun entstand Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Lkw aus Richtung Venusberg in Richtung Gelenau unterwegs war. Die Täter versteckten sich bei Erblicken des Lkw in einem angrenzenden Gebüsch.