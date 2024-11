Erzgebirge: Unfallverursacher entfernt sich von Unfallort

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich auf der B 101 in Wolkenstein ereignet hat.

Ein Unfall mit Sachschaden hat sich am 23. November zwischen 0 und 3 Uhr auf der B 101 in Wolkenstein ereignet. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war aus Richtung Wolkenstein in Richtung Annaberg unterwegs, so die Polizei. In einer scharfen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, und das Auto kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend verließ...