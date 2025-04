Erzgebirge: Verletzte und 12.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Eine Skoda-Fahrerin wollte in Hilmersdorf wenden. Dabei kam es zur Kollision mit einem VW.

Hilmersdorf.

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Dienstagvormittag im Wolkensteiner Ortsteil Hilmersdorf ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, bog gegen 11.10 Uhr eine 65-jährige Frau mit ihrem Skoda von der Hilmersdorfer Hauptstraße (Bundesstraße 101) nach links in einen Feldweg ab, um anschließend zu wenden. Sie hielt zunächst jedoch verkehrsbedingt an. Gleichzeitig wollte der nachfolgende Fahrer (20) eines VW den haltenden Skoda überholen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem überholenden VW und dem abbiegenden Skoda, heißt es in der Mitteilung der Polizeidirektion Chemnitz von Mittwoch weiter. (bz)