Erzgebirge: Zehn Bands treten zum Contest im Schlosshof an

Schloss Wildeck in Zschopau ist am 22. Juni Austragungsort eines Wettbewerbes. Unter anderem darf das Publikum einen Preis vergeben.

Das Zschopauer Schloss Wildeck ist am 22. Juni Austragungsort des mittlerweile 4. Bandcontests „Bands on Stage“ des Energieversorgers Envia M. Im Wettbewerb treten zehn sächsische Bands unterschiedlicher Stilrichtungen in einem 15-Minuten-Set gegeneinander an. Es können bei den Auftritten sowohl eigene Songs als auch Cover gespielt werden,...