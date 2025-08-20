Erzgebirgisches Klein-Tirol wird vom Olympia-Fieber gepackt

Um bei der jungen Generation Interesse für Bewegung und Gesundheit zu wecken, hat sich der Dittmannsdorfer Heimatverein etwas Besonderes einfallen lassen. Kinder wurden dabei zu „Olympioniken“.

Die Wichtelwerkstatt und die Ostereiersuche erfreuen sich schon seit Jahren großer Beliebtheit. Nun haben sich Vertreter des Dittmannsdorfer Heimatvereins ein neues Angebot einfallen lassen, um neben der Kreativität auch das sportliche Interesse der Kinder im Ort zu fördern. So kam es, dass im beschaulichen Gornauer Ortsteil für einen...