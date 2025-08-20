Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu den Klein-Tiroler Olympioniken gehörten unter anderem Oskar Carius (vorn) und sein Bruder Erwin. Bild: Andreas Bauer
Zu den Klein-Tiroler Olympioniken gehörten unter anderem Oskar Carius (vorn) und sein Bruder Erwin. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Erzgebirgisches Klein-Tirol wird vom Olympia-Fieber gepackt
Von Andreas Bauer
Um bei der jungen Generation Interesse für Bewegung und Gesundheit zu wecken, hat sich der Dittmannsdorfer Heimatverein etwas Besonderes einfallen lassen. Kinder wurden dabei zu „Olympioniken“.

Die Wichtelwerkstatt und die Ostereiersuche erfreuen sich schon seit Jahren großer Beliebtheit. Nun haben sich Vertreter des Dittmannsdorfer Heimatvereins ein neues Angebot einfallen lassen, um neben der Kreativität auch das sportliche Interesse der Kinder im Ort zu fördern. So kam es, dass im beschaulichen Gornauer Ortsteil für einen...
Mehr Artikel