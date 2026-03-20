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Beim SV Tirol Dittmannsdorf ist Steffen Richter auch Trainer seines Enkelsohns Marco Richter.
Beim SV Tirol Dittmannsdorf ist Steffen Richter auch Trainer seines Enkelsohns Marco Richter. Foto: Andreas Bauer
Von den Tirol-Fans wurde der Trainer bei seiner Rückkehr herzlich begrüßt.
Von den Tirol-Fans wurde der Trainer bei seiner Rückkehr herzlich begrüßt. Foto: Andreas Bauer
Im Nachholspiel gegen Schwarzenberg setzte es zuletzt zwar eine 0:2-Niederlage, trotzdem ist Steffen Richter zuversichtlich.
Im Nachholspiel gegen Schwarzenberg setzte es zuletzt zwar eine 0:2-Niederlage, trotzdem ist Steffen Richter zuversichtlich. Foto: Andreas Bauer
Beim SV Tirol Dittmannsdorf ist Steffen Richter auch Trainer seines Enkelsohns Marco Richter.
Beim SV Tirol Dittmannsdorf ist Steffen Richter auch Trainer seines Enkelsohns Marco Richter. Foto: Andreas Bauer
Von den Tirol-Fans wurde der Trainer bei seiner Rückkehr herzlich begrüßt.
Von den Tirol-Fans wurde der Trainer bei seiner Rückkehr herzlich begrüßt. Foto: Andreas Bauer
Im Nachholspiel gegen Schwarzenberg setzte es zuletzt zwar eine 0:2-Niederlage, trotzdem ist Steffen Richter zuversichtlich.
Im Nachholspiel gegen Schwarzenberg setzte es zuletzt zwar eine 0:2-Niederlage, trotzdem ist Steffen Richter zuversichtlich. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Wenn der Großvater mit dem Enkelsohne: Trainer-Urgestein kehrt zurück in die Fußball-Erzgebirgsliga
Von Andreas Bauer
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Im Alter von 68 Jahren nimmt Steffen Richter noch einmal den Stress auf sich, jede Woche Trainingseinheiten zu leiten und an der Seitenlinie zu stehen. Doch es geht nun mal um seinen Herzensverein.

Seinen Ruhestand kann Steffen Richter nicht wirklich genießen. „Keine Zeit“, sagt der ehemalige Außendienst-Mitarbeiter, der auch mit 68 Jahren nicht vom Fußball lassen kann. Das war schon so, bevor in diesem Winter die Anfrage vom SV Tirol Dittmannsdorf kam. „Ich habe meinen Enkel und die F-Jugend der USG Chemnitz trainiert“, erklärt...
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