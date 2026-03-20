Wenn der Großvater mit dem Enkelsohne: Trainer-Urgestein kehrt zurück in die Fußball-Erzgebirgsliga

Zschopau
Im Alter von 68 Jahren nimmt Steffen Richter noch einmal den Stress auf sich, jede Woche Trainingseinheiten zu leiten und an der Seitenlinie zu stehen. Doch es geht nun mal um seinen Herzensverein.
Seinen Ruhestand kann Steffen Richter nicht wirklich genießen. „Keine Zeit“, sagt der ehemalige Außendienst-Mitarbeiter, der auch mit 68 Jahren nicht vom Fußball lassen kann. Das war schon so, bevor in diesem Winter die Anfrage vom SV Tirol Dittmannsdorf kam. „Ich habe meinen Enkel und die F-Jugend der USG Chemnitz trainiert“, erklärt...
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