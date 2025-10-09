Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Essen für den guten Zweck: Handwerker aus Ort im Erzgebirge sammeln mit ihren Leckereien für neue Glocken

Mit Genuss für die Glocken: Ringo Lämmel, Manja Engel, Doreen Seidel und Tom Viehweger wollen mit ihren Produkten Geld für die Glocken sammeln. Bild: Robby Schubert
Mit Genuss für die Glocken: Ringo Lämmel, Manja Engel, Doreen Seidel und Tom Viehweger wollen mit ihren Produkten Geld für die Glocken sammeln. Bild: Robby Schubert
Zschopau
Essen für den guten Zweck: Handwerker aus Ort im Erzgebirge sammeln mit ihren Leckereien für neue Glocken
Von Robby Schubert
Die Kirchenglocken in Gelenau sind in die Jahren gekommen und müssen durch neue ersetzt werden. Das kostet Geld. Vier Handwerker aus dem Ort wollen dazu beitragen. dass davon reichlich zusammenkommt.

Wenn in Gelenau die Glocken läuten, dann schwingt mehr mit als bloßer Klang. Für viele gehören sie zum Leben dazu – ob beim Abschied am Grab, beim Gottesdienst oder einfach als vertrauter Klang zur Mittagszeit. Doch das Geläut, das seit 1950 die Stunde schlägt, ist in die Jahre gekommen. Jetzt will ein Komitee die alten...
