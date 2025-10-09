Essen für den guten Zweck: Handwerker aus Ort im Erzgebirge sammeln mit ihren Leckereien für neue Glocken

Die Kirchenglocken in Gelenau sind in die Jahren gekommen und müssen durch neue ersetzt werden. Das kostet Geld. Vier Handwerker aus dem Ort wollen dazu beitragen. dass davon reichlich zusammenkommt.

Wenn in Gelenau die Glocken läuten, dann schwingt mehr mit als bloßer Klang. Für viele gehören sie zum Leben dazu – ob beim Abschied am Grab, beim Gottesdienst oder einfach als vertrauter Klang zur Mittagszeit. Doch das Geläut, das seit 1950 die Stunde schlägt, ist in die Jahre gekommen. Jetzt will ein Komitee die alten...